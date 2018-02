Bild einer 30.000 Jahre alten Kultfigur wird von Facebook zensiert

Ein Foto der "Venus von Willendorf", der ältesten Figurine aus der Steinzeit, die in Europa je gefunden wurde, wurde nun von Facebook als "pornografisch" zensiert und gesperrt.



Das Naturhistorische Museum in Wien hat Facebook nun gebeten, das Abbild der Steinfigur so zu belassen, wie es seit Jahrzehnten bekannt ist.



Auch in der Vergangenheit ist es oftmals vorgekommen, das Facebook Fotos von Kunstwerken zensiert hat. Es aber habe noch nie Beschwerden über die Abbildung der "Venus" gegeben, so der Direktor des Museums