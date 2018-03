Sachsen: Vermummte attackieren schwangere Afrikanerin

Zwei Vermummte haben im sächsischen Wurzen eine im siebten Monat schwangere Frau aus Eritrea attackiert und beleidigt.



Die Männer haben die 19-Jährige am Freitag am Eingang eines Mehrfamilienhauses geschlagen und getreten. Die Frau sei verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden, teilte die Polizei mit.



Das Staatsschutzdezernat der Polizeidirektion Leipzig übernahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.