In China ist innerhalb von zwei Tagen erneut Sack Reis umgefallen.

Innerhalb von wenigen Tagen ist in der chinesischen Provinz Guangdong ein Sack Reis umgefallen. Passiert ist das am heutigen Vormittag. Der chinesischer Bauer Peter Müller meine, dass er den Sack einfach an der Wand abgestellt hat, wie jeden Tag. Dann fiel der Sack um und es machte Platsch.



Seine taiwanische Ehefrau Hanelore meinte, dass Säcke mit Reis gelegentlich umfallen, man sich also keine Gedanken machen sollte. Anders jedoch ihr Ehemann. Er hat den vorsitzenden der chinesischen KPDSU kontaktiert.



Dieser hat versprochen eine Delegation in die Provinz zu schicken, um den Vorfall zu untersuchen. Laut dem chinesischen statistischem Bundesamt entstehen in China jährlich Verluste im Milliardenhöhe, durch umfallende Säcke Reis. Die UN befürchtet, dass sich das auf die Weltwirtschaft auswirken könne