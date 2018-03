Sexualstraftäter soll nach Haftentlassung erneut Kind missbraucht haben

Wenige Monate nach seiner Haftentlassung soll ein vorbestrafter Sexualstraftäter in Baden-Württemberg ein Fünf-jähriges Mädchen missbraucht haben.



Der 38-Jährige hatte wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs fünf Jahre und neun Monate im Gefängnis gesessen und war im November 2017 freigekommen, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen mitteilte.



Die Mutter des Mädchens erstattete am Sonntag Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs ihres Kindes. Der Verdächtige sitzt sei Montag in Untersuchungshaft.