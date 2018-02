Südafrika: Löwin greift 22-Jährige an und tötet sie

In einem Wildpark in Südafrika ist eine 22-Jährige nach einem Angriff von einer Löwin gestorben.



In dem Wildpark rund 45 Kilometer nördlich der Hauptstadt Pretoria versuchten noch Ersthelfer, die junge Frau wiederzubeleben.



Doch die Versuche verliefen erfolglos, die junge Frau war aufgrund der schweren Verletzungen noch am Unglücksort verstorben.