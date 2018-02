Altensteig: Vorbestrafter soll fünfjähriges Mädchen missbraucht haben

In Altensteig soll sich ein vorbestrafter Sexualstraftäter an einem fünfjährigen Mädchen vergangen haben. Eigentlich bestand ein Kontaktverbot zu weiblichen Kindern und Jugendlichen.



Doch der Mann näherte sich in der Sammelunterkunft seines Arbeitgebers dem Mädchen und zog sich mit ihm zum Spielen zurück. Dabei soll er es unsittlich berührt haben.



Nun sitzt der 38-Jährige in Untersuchungshaft. Wegen anderer Sexualstraftaten musste der Mann bereits eine Haftstrafe verbüßen.