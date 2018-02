Bonn: 12-Jähriger bricht beim Spielen in gefrorenen See ein

Ein 12-jähriger Junge hat bei Bonn auf einem zugefrorenen See gespielt. Dabei ist er dann durch die Dünne Eisdecke gebrochen und in den See gefallen.



Ein Passant bemerkte den Jungen und konnte ihn retten. Der 12-Jährige kam mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus.



Rettungsdienste warnen davor, gefrorene Eisflächen zu betreten. Das Eis könnte nicht überall tragen.