Slowakei: Journalisten-Mord - Regierung setzt eine Million Euro Kopfgeld aus

Die slowakische Regierung hat eine Belohnung von einer Million Euro zur Aufklärung des Mordes an dem Journalisten Jan K. und seiner Verlobten ausgesetzt.



Beide wurden am Wochenende durch Schüsse in die Brust und in den Kopf getötet. Der slowakische Journalist hatte in der Vergangenheit über Fälle von Korruption und Steuerbetrug recherchiert.



"Der furchtbare Mord" an dem Paar muss schnellsten aufgeklärt werden, sagte Staatspräsident Andrej Kiska.