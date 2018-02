De Centuri - Handyreparaturen Schweiz

Probleme mit dem Smartphone? Ob Risse im Display oder lediglich nur ein paar Kratzer die Bedienerfreundlichkeit ist extrem erschwert. Kompetente und schnelle Hilfe ist gefragt. De Centuri ist der Fachmann für sämtliche Natel Reparatur Anliegen. An fünf Standorten in der Schweiz zu finden.



Nebst gängigen Reparaturen wie Handy Display Reparatur, Akku Austausch oder Wechsel des iPhone 8 Plus Home Button führt De Centuri für seinen Partner, dem koreanischen Mobilfunk-Hersteller Samsung, auch Smartphone Reparatur ausserhalb der Herstellergarantie durch.



Ausschliesslich Original und OEM Ersatzteile in Erstausrüsterqualität werden verwendet. Des Weiteren entwirft und produziert De Centuri Trendartikel und auch Fashion-Accessoires.