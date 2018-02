Indien: Auto rast in Schülergruppe - Mindestens neun Tote

Ein Autofahrer in Indien hat sein Fahrzeug in eine Gruppe von Schulkindern gesteuert und mindestens nein von ihnen getötet, 20 Kinder wurden verletzt.



Der Fahrer hielt auch dann nicht an, nachdem er die Schüler überfuhr, sagten Augenzeugen. Anschließend habe sich sein Fahrzeug überschlagen, worauf der Fahrer zu Fuß geflüchtet sei.



Die Hintergründe des Vorfalls lagen zunächst im Dunkeln. Die Identität des flüchtigen Fahrers ist nicht bekannt.