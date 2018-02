Mindestens 30 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Bei einem Anschlag der radikalislamischen Taliban auf eine afghanische Armeebasis sind nach Behördenangaben mindestens 25 Soldaten getötet worden.



Eine große Truppe von Aufständischen habe in der Nacht den Stützpunkt in der Provinz Farah angegriffen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.



Gleichzeitig hatte es in Kabul und der Provinz Helmand Selbstmordanschläge mit mindestens drei Toten und 20 Verletzten gegeben.