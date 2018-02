Nordrhein-Westfalen: 31-Jähriger durch Stiche getötet

Ein 31-Jähriger aus Bergneustadt bei Gummersbach ist am Freitagmorgen in seiner Wohnung durch Stiche tödlich verletzt worden.



Tatverdächtig ist ein 34-Jähriger. Er wurde festgenommen, wie die Kölner Polizei mitteilte.



Ein Bekannter des Opfers hatte den 31-Jährigen verletzt in dessen Wohnung gefunden. Ein Rettungswagen brachte ihn noch in eine Klinik. Dort starb er wenig später. Nähere Einzelheiten und Hintergründe teilte die Polizei zunächst nicht mit.