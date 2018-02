Berlin: Toter Mann in Gemeindehaus - Pfarrer wurde erschlagen

Bereits am Donnerstag wurde in einem Gemeindehaus in Berlin eine männliche Leiche gefunden. Die Obduktion bestätigte nun ein Tötungsdelikt.



Auch der mutmaßliche Täter konnte bereits am gestrigen Freitag festgenommen werden. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 54-jährigen Pfarrer aus Kongo-Brazzaville. Er wurde erschlagen und erstochen. Die Leiche wies zahlreiche Schädelverletzungen auf.



Zeugen hörten einen lauten Streit und riefen die Polizei. Diese fand bei ihrem Eintreffen dann die Leiche.