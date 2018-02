Berlin: Toter Mann in Gemeindehaus entdeckt

In Berlin-Charlottenburg wurde die Leiche eines Mannes in einem Gemeindehaus gefunden.



Es wurde eine Mordkommission der Kriminalpolizei eingerichtet, welche nun ermittelt. Für weitere Fragen war die Polizei am heutigen Freitag noch nicht erreichbar.



Entdeckt wurde der tote Mann am gestrigen Donnerstag in einem Büro der "Paroisse Catholique Francophone".