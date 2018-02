Hamburg: Mutmaßlicher Vergewaltiger wurde festgenommen

Am vergangenen Samstag wurde ein 18-jähriges Mädchen in Hamburg-Rissen überfallen und vergewaltigt. Am gestrigen Donnerstag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.



Mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera konnte der 20-Jährige ermittelt werden. Ihm wird vorgeworfen der 18-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht zu haben und sie dann in einem Busch missbraucht zu haben.



Außerdem entwendete er bei der Tat auch noch das Bargeld seines Opfers.