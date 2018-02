7.000 Euro-Bescheid für Flüchtlinge - Anwalt ermittelt gegen Hasskommentare

Vor einer Zeit tauchte ein Bescheid auf, laut welchem eine zehnköpfige Flüchtlingsfamilie etwa 7.000 Euro vom Amt erhalten würde. Allerdings war dieser Bescheid unvollstänig - die nächste Seite mit allen Abzügen fehlte. Dennoch wurden sämtliche Daten der Familie mit dem Bescheid im Netz öffentlich.



Selbstverständlich wurde die Kopie schnell zum Hassobjekt im Netz; viele verärgerte User sozialer Netze teilten das Bild. Unzählige Hasskommentare wurden zu dem Bescheid geschrieben. Dies wird allerdings für viele Teiler zum Verhängnis werden. Ein Anwalt hat sich der Sache angenommen.



Mittels Software, mit er Urheberrechtsverletzungen recherchiert werden, wird nun nach den Teilern und Kommmentatoren gesucht. Der Anwalt kündigte an, gegen jeden in einem Zivilverfahren vorzugehen. Wer einen Inhalt teilt, haftet voll dafür. Ist der Inhalt illegal, so macht sich der Teilende strafbar.