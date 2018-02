Bonn/Troisdorf: Mann veruntreut 300.000 Euro für Bordellbesuche und Luxusleben

Ein 59-jähriger Angestellter hat bei einer Troisdorfer Firma in einem Zeitraum von rund fünf Jahren knapp 300.000 Euro veruntreut. Das Geld wurde für regelmäßige Bordellbesuche und für ein Leben in Luxus verwendet.



Der Mann steht nun wegen gewerbsmäßiger Untreue und Urkundenfälschung vor Gericht. Er legte bereits ein volles Geständnis ab.



Auslöser für seine Manipulationen in der Firma war wohl die Ehekrise, die 2006 begann. Von da an konnte er sein luxuriöses Leben von seinem Gehalt alleine nicht mehr bestreiten.