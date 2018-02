Fluglinie Emirates: Urlauberin durfte wegen Regelschmerzen nicht mitfliegen

Wenige Minuten vor dem Abflug in den Urlaub wurde eine britische Passagierin und ihr Freund von der Crew mit den Flugbegleitern der Fluglinie Emirates aufgefordert, den Flieger wieder zu verlassen.



Grund hierfür waren Menstruationsbeschwerden der jungen Britin. Da kein Arzt an Bord war, wäre der sieben stündige Flug von Birmingham nach Dubai zu "gefährlich" gewesen, so die Aussage der arabischen Fluglinie.



Das Paar musste die Flüge auf eigene Kosten umbuchen, Zusatzkosten knapp 600 Euro.