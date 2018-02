Chinesische Gefangene arbeiten für Modeketten C&A und H&M

Ein britischer Privatdetektiv, der in einem chinesischen Gefängnis war, berichtet von Häftlingen, die für einen Hungerlohn für die Handelsketten C&A und H&M arbeiten.



Die Gefängnisinsassen, die Verpackungsteile dort herstellen, erhalten einen Monatslohn von umgerechnet 15 Euro.



Die betroffenen Modeketten kündigten eine Untersuchung an. "Wir tolerieren keine Form der Zwangsarbeit oder Schuldknechtschaft" teilte C&A mit. Die Herstellung von Produkten in Gefängnissen ist "komplett inakzeptabel", so H&M.