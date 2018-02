Mexiko: In längster Unterwasserhöhle der Welt 15.000 Jahre alte Knochen gefunden

In dem kürzlich in Mexiko entdeckten längsten Unterwasser-Höhlensystem der Welt sind Forscher auf etwa 15.000 Jahre alte Knochen von Riesenfaultieren und Rüsseltieren gestoßen.



Auch über 9.000 Jahre alte Schädel und Knochen von Menschen sowie Keramik- und Wandmalereien der Maya-Hochkultur befänden sich in der Höhle.



Es ist die wichtigste archäologische Unterwasserstätte der Welt, sagte ein mexikanischer Forscher.