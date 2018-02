Nordrhein-Westfalen: Hackmesser-Attacke - Küchenhelfer lebensgefährlich verletzt

In einem Restaurant in Haan hat ein 25-jähriger Küchenhelfer bei einem Streit seinen fünf Jahre älteren Kollegen mit einem Hackmesser angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt.



Der 30-Jährige wurde am Hals und an der Hand getroffen, sagte eine Polizeisprecherin. Ermittler gehen davon aus, dass der Angreifer seinen Kollegen umbringen wollte.



Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter wenig später fest. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.