Olympia: Deutsche Eishockeymannschaft erreicht das Viertelfinale

Erstmals seit 16 Jahren steht die deutsche Eishockeymannschaft wieder in einem Viertelfinale der Olympischen Spiele. 2:1 konnte man heute die Schweiz besiegen.



Damit wartet nun im Viertelfinale der Weltmeister Schweden. Doch der historische Sieg gibt den Spielern Selbstbewusstsein. Bereits in der Vorrunde konnte man gegen Schweden gut mithalten und verlor nur mit 1:0.



Den Sieg gegen die Schweiz konnte Yannic Seidenberg nach nur 26 Sekunden in der Overtime perfekt machen.