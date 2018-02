Olympia: Deutschland steht im aktuellen Medaillenspiegel an zweiter Stelle

Noch bis zum 25. Februar dauern die Olympischen Winterspielen in Südkorea. Im aktuellen Medaillenspiegel befindet Deutschland sich derzeit an zweiter Stelle.



Insgesamt 23 Medaillen konnten die deutschen Sportler bereits ergattern, davon elf Goldmedaillen, sieben Silbermedaillen und fünf Bronzemedaillen. Erst heute gewann die Deutschen in der Nordischen Kombination Gold, Silber und Bronze.



Den ersten Platz belegt derzeit Norwegen mit insgesamt 29 Medaillen. Auf dem dritten Platz befindet sich Kanada mit 19 Medaillen.