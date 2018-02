Goslar:18-Jährige von Exfreund mit Messer attackiert und schwer verletzt

In Goslar wurde eine 18-Jährige Berufsschülerin von ihrem Exfreund mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt. Das Opfer saß mit Freunden in einer Sitzecke in, als der Täter sie unvermittelt angriff.



Schwer verletzt versuchte die 18-Jährige aus der Sitzecke zu entkommen. Der Täter verfolgte sie und stach weiter auf sie ein. Die Junge Frau musste notoperiert werden. Der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen.



Auch der 19-jährige Täter ist Schüler an der Berufsschule. Man geht von einer Beziehungstat aus. Unmittelbare Zeugen der Tat werden psychologisch betreut.