Wien: Permanent furzender Flugpassagier veranlasst Notlandung

Als "Stinkeflug" betitelt die niederländische Zeitung "De Telegraaf" den Flug Nummer HV-6902 der Transavia Airline von Dubai nach Amsterdam. Die Darmwinde eines Mannes stören einige Passagiere derart, dass sie sich bei der Crew lautstark über den Mann beschweren, sie solle was dagegen unternehmen.



Doch statt die Gemüter zu beruhigen, verschlimmerte sich die Lage. Es folgten Wortgefechte und Rangeleien, so das der Kapitän die Protestierenden verwarnen musste und sich entschloss eine außerplanmäßige Landung in Wien durchzuführen, wo schon die Polizei wartete.



Es erfolgte zwar keine Anzeige, aber die vier streitbaren Passagiere erhielten von der Airline ein lebenslanges Flugverbot und durften nicht weiterfliegen. Der dauerfurzende Mann durfte dagegen seinen Flug nach Amsterdam fortsetzen. Die ausgesetzten Passagiere wollen nun gegen die Airline klagen.