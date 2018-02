München/ Urteil: Kalbsleber eingepackt, Obst bezahlt - 208.000 Euro Strafe

Ein Kaufmann hat in einem Supermarkt wiederholt Kalbsleber in eine Obsttüte gepackt und diese an der Selbstbedienungskasse als Obst abgerechnet.



Aufgrund seines sehr hohen Einkommens von mindestens 24.000 Euro fiel auch die Geldstrafe mit 208.000 Euro entsprechend hoch aus. Da der Kaufmann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde aufgrund der hohen zu erwartenden Strafe Untersuchungshaft verhängt.



Der Kaufmann stand nicht das erste Mal vor Gericht: Wegen Steuerhinterziehung und anderen Delikten wurde er bereits zu Freiheitsstrafen und 400.000 Euro Geldstrafe verurteilt.