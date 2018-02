Angeblich nur jeder Zweite für Merkels Rücktritt

Einer weiteren dubiosen Umfrage zufolge, mit denen wir seit einiger Zeit regelrecht bombardiert werden wünschen sich über die Hälfte der Deutschen dass Merkel vier Jahre weiter regieren soll, was aber sehr stark angezweifelt wird, da Merkel sogar in den eigenen Reihen sehr umstritten ist.



Diese "Umfrage" wurde vom FOCUS-Verlag in die Welt gerufen, dessen Autoren und Moderatoren ja seit Jahren als sehr regierungstreu und "linksgrün" auffielen und unter den Kommentatoren als sehr zensurfreudig gelten. Für die Umfrageergebnisse wude das Meinungsforschungsinstitut Insa bezahlt.



Sogar unter den AfD-Wählern soll es 12,5% Leute geben die es angeblich so wollen dass Merkel weitere vier Jahre weiter "regiert" was die Glaubwürdigkeit dieser sogenannten "Umfrage" stark in Zweifel ziehen dürfte.