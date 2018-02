Landgericht Dortmund: Baby totgeprügelt - Sechs Jahre Haft für Familienvater

Ein Familienvater aus Hamm muss für sechs Jahre ins Gefängnis, weil er seinen Sohn immer wieder so schwer misshandelt hat, dass der Säugling an den Folgen starb.



Das Kind hatte unter anderem mehrere Knochenbrüche erlitten. Der Junge starb im Alter von nur zehn Monaten.



Der 38-Jährige wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt. Die Richter am Dortmunder Landgericht kamen zu dem Schluss, dass der Mann sich an dem Säugling abreagiert habe, wenn er Streit mit der Ehefrau hatte.