"Bauer sucht Frau": Vorzeigepaar Josef und Narumol wollen Enkelin adoptieren

In der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau" im Jahr 2009 lernten sich der Milchbauer Josef und die Thailänderin Narumol kennen. Sie heirateten und bekamen 2011 ihr erstes gemeinsames Kind.



Nach der Geburt der inzwischen sechsjährigen Tochter Jorafina sagte Narumol eigentlich: "Jetzt ist die Familienplanung bei uns fertig." Doch Narumols erwachsener Sohn hat in Thailand eine kleine Tochter. Der Sohn und die Mutter der kleinen Mable haben sich nun getrennt.



Das Mädchen soll nun von Narumol und Josef adoptiert werden. "Sie ist so niedlich. Mein größter Wunsche wäre es, sie zu adoptieren. Sie soll es gut haben. Ich möchte immer für sie da sein", sagte Narumol. Der Vater ist mit der Adoption einverstanden. Er wolle nur das Beste für seine Tochter.