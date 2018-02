Baden-Württemberg: Schlachthof, der McDonald`s beliefert, quält Tiere

Bei einem Schlachthof in Baden-Württemberg, der auch die Fastfood-Kette McDonald`s beliefert, hat es eine Razzia wegen Verdachts der Tierquälerei gegeben.



Der Betrieb in Tauberbischofsheim gehört zur Firma OSI in Bayern. McDonald`s bezog nach eigenen Angaben rund 33 Prozent des Fleisches von dort.



Die Restaurantkette hat ebenso wie Tierrechtsaktivisten Strafanzeige gegen Verantwortliche des Schlachthofs gestellt.