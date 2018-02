Ostfriesland: Tragischer Unfall - Vater überfährt Sohn

In Ostfriesland hat ein Vater seinen Sohn mit einem Transporter überfahren. Der 16-Jährige war auf einem Mofa unterwegs. Er wurde bei dem Unfall zunächst schwer verletzt, starb aber kurze Zeit später in einem Krankenhaus.



Offensichtlich hatte ihn der 36 Jahre alte Vater mit dem Transporter beim Abbiegen in eine Nebenstraße übersehen. Das Kleinkraftrad fuhr vermutlich ohne Licht, hieß es im Polizeibericht.



"Wir gehen von einem tragischen Unfall aus", sagte eine Polizeisprecherin.