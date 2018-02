US-Bundesstaat Washington: Großmutter verhindert weiteren Amoklauf an Schule

Im US-Bundesstaat Washington hat die Großmutter eines 18-Jährigen womöglich eine Bluttat ihres Enkels an einer Oberschule verhindert.



Die Frau alarmierte die Polizei, nachdem sie entsprechende Hinweise im Tagebuch des Mannes und ein verstecktes Gewehr entdeckt hatte. Er freue sich auf das Massaker und er werde dabei so viele Menschen wie möglich töten, zitiert "The Herald" aus Tagebucheinträgen.



Der 18-Jährige wurde festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.