Vergewaltigungsfälle im Ruhrgebiet - Drei Verdächtige in Untersuchungshaft

Polizei und Staatsanwaltschaft in Essen haben Einzelheiten zu mehreren Vergewaltigungsfällen bekannt gegeben.



Eine Gruppe von fünf Männern soll in mindestens zwei Fällen 16-jährige Mädchen in Gelsenkirchen und Essen in ihr Auto gelockt und an einem abgelegenen Ort vergewaltigt haben. Ermittler gehen von weiteren Fällen aus. Dazu haben sich aber noch keine Opfer gemeldet.



Drei Männer sitze in Untersuchungshaft, nach einem weiteren wird gefahndet.