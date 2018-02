Bayern: Zwei tote Frauen in einer Wohnung gefunden

In einer Wohnung in Petershausen in Bayern wurden zwei Frauenleichen entdeckt. Angehörige hatten sie am vergangenen Samstag als vermisst gemeldet.



Als die Polizei einer Spur nachging, fand sie die beiden Frauen tot in der Wohnung eines 53-Jährigen. Sie fielen einem Gewaltverbrechen zum Opfer, wie die Obduktion ergab.



Der 53-jährige Mann ist dringend tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft legt ihm nun zweifachen Mord zur Last.