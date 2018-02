New York: Mekka hochwertiger Kunst zerstört - 6,7 Millionen Dollar Schadenersatz

Ein Gericht in New York hat einer Gruppe von Graffiti-Künstlern 6,7 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen, weil ihre Werke zerstört wurden.



Dabei stand ein früherer Lagerhauskomplex im Brennpunkt, der in der US-Metropole als "Mekka für die weltgrößte Sammlung hochwertiger Sprühdosenkunst" bezeichnet wurde. Der Eigentümer hat inzwischen die bei Touristen bekannte Kultstätte abreißen lassen und dafür Luxuswohnungen gebaut.



Im Prozess ging es um die Rechte des Eigentümers gegen die Rechte der Künstler. Der Richter sah schließlich die 45 Graffiti-Arbeiten als schützenswert an.