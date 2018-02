Verletzte beim Kölner Rosenmontagszug - Pferde gehen durch

Beim Kölner Rosenmontagszug sind die Pferde einer Kutsche durchgegangen.



Das Unglück ereignete sich am Appelhofplatz in der Innenstadt. Mehrere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Der dahinter folgende Teil des Zuges wurde gestoppt. Ein Tierarzt kümmerte sich um die Pferde.



Auslöser könnte ein Flaschenwurf nach den Tieren gewesen sein, so die Polizei. Bereits im vergangenen Jahr gab es bei dem Karnevalsumzug ein Unglück mit einem Pferd. Die Teilnahme von Pferden ist seit langem umstritten.