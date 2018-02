Südafrika: Löwen fressen mutmaßlichen Wilderer im Nationalpark auf

In einem Wildreservat in der Nähe des Krüger Nationalparks haben Löwen einen mutmaßlichen Wilderer getötet.



Fußspuren deuten darauf hin, dass drei Wilderer in dem Reservat unterwegs waren. Einen von ihnen hat es erwischt, sagte ein Polizeisprecher. "Von dem Mann ist fast nichts übriggeblieben".



Neben den Überresten fand man bei dem Toten ein Jagdgewehr. Körperteile von Löwen finden in verschiedenen Gebieten Afrikas Verwendung in der traditionellen Medizin.