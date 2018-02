Hass gegen Juden in Deutschland: 1.453 antisemitische Straftaten in 2017

Die Polizei hat 2017 bundesweit 1.453 antisemitische Straftaten registriert. Dies waren ungefähr so viele wie 2016 und mehr als 2015, zitiert der "Tagesspiegel".



Die Zahl von durchschnittlich vier Straftaten am Tage werde wohl noch steigen, weil nicht alle Angaben endgültig erfasst sind.



In rund 95 Prozent der Fälle geht die Polizei von rechtsextremen Tätern aus. In diese Kategorie fallen 1.377 Delikte.