Saudi-Arabien: In Mekka werden Frauen regelmäßig sexuell belästigt

Frauen berichten in der britischen "Daily Mail", dass sexuelle Übergriffe in Mekka, dem zentralen Wallfahrtsort des Islam, an der Tagesordnung sind.



Im dichten Gedränge um die Heilige Moschee in Mekka haben Angreifer für unsittliche Berührungen und Übergriffe leichtes Spiel. "Es ist traurig, dass man nicht einmal an Heiligen Orten sicher ist", sagte eine Muslima.



Inzwischen haben sich mehrere Betroffene in der Öffentlichkeit gemeldet, die über ihre Erlebnisse von sexueller Belästigung in Mekka berichten.