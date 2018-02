Bremen: Im Keller eines Wohnhauses gegrillt - Acht Verletzte

Bei einem Grillabend im Keller eines Wohnhauses in Bremen sind durch Kohlenmonoxid-Vergiftungen acht Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden, darunter auch drei Kinder.



Die Gefahr sei ihnen offenbar nicht bewusst gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einer der Betroffenen verweigerte eine Behandlung, trotz Informationen durch die Rettungskräfte.



Die sieben übrigen Betroffenen kamen zur Behandlung in Kliniken, unter anderem in eine Spezialklinik in Sachsen-Anhalt.