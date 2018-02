Rocker sollen Pizzeria in Düsseldorf überfallen haben - 44 Verletzte

Rocker sollen für einen Angriff auf eine Düsseldorfer Pizzeria mit 44 Verletzten verantwortlich sein.



Das Geschehen am Donnerstag war zunächst als Ausschreitung feiernder Karnevalisten eingestuft worden. Tatsächlich sollen es vermutlich Rocker gewesen sein, die am Karnevals-Donnerstag einen Mülleimer durch eine Glasscheibe der Pizzeria in der Altstadt warfen und dann Tränengas hinein sprühten.



In der Pizzeria wurden 34 Menschen verletzt, später noch zehn Beamte, sagte ein Polizeisprecher.