Syrien: 15 deutsche IS-Frauen in Haft

Wie "Die Welt" berichtet, befinden sich in den Kurdengebieten im Norden Syriens zurzeit mindestens 15 deutsche Frauen in Haft, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben.



Sie wollen mit ihren Kindern nach Deutschland zurückkehren, auch wenn dort hohe Strafen drohen.



Insgesamt sollen in Nordsyrien 800 IS-Frauen mit Kindern in vier verschiedenen Lagern inhaftiert sein. Die Frauen stammen aus 40 Ländern.