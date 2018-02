Auch dritter Asteroid innerhalb einer Woche verfehlte die Erde

Am gestrigen Freitag, gegen 23:30 Uhr in der Nacht, rauschte ein Asteroid nah an der Erde vorbei. Es war bereits der dritte Asteroid innerhalb einer Woche.



Die Entfernung zur Erde betrug noch 64.000 Kilometer, was vergleichsweise nah ist. Es stellt weniger als ein Fünftel der Strecke zwischen Mond und Erde dar. Eine Gefahr für die Erde stellte er jedoch nicht dar.



Erst am Dienstag passierte eine Asteroid mit einer Entfernung von 184.000 Kilometern die Erde, zuvor kam ein Asteroid mit einem Abstand von 4,2 Millionen Kilometern vorbei.