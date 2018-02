Kanadas Nationalhymne wird genderneutral

Der kanadische Senat hat nun einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der eine neue genderneutrale Nationalhymne vorsieht.



In der englischen Version der kanadischen Nationalhymne "O Canada" heißt es in der dritten Zeile: "True patriot’s love in all thy sons command" (zu deutsch: "erwecke in all deinen Söhnen wahre Vaterlandsliebe").



In der neuen Version sollen nun die Söhne durch "uns alle" ersetzt werden. Premierminister Justin Trudeau hält die Änderung für einen "positiven Schritt zur Geschlechtergerechtigkeit".