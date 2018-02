Urteil Landgericht Regensburg: Messerstecher kommt in Psychiatrie

Der 28 Jahre alte Jordanier, der Ende März 2017 auf dem Regensburger Kassiansplatz einen ihm unbekannten 24-Jährigen mit einem Messer von hinten niedergestochen hat, wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht.



Das entschied das Landgericht Regensburg zum Abschluss eines Sicherungsverfahrens.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Asylbewerber unter anderem an paranoider Schizophrenie leidet und zur Tatzeit schuldunfähig war. Sein Opfer wurde schwer verletzt.