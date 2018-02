Hessen: Drei Mädchen übernehmen Bus nach Herzinfarkt des Fahrers

Einen voll besetzten Linienbus, der plötzlich ins Schlingern geraten war und Leitplanken streifte, konnten drei beherzte Mädchen übernehmen. Der Busfahrer hatte einen Herzinfarkt erlitten und konnte das Fahrzeug nicht mehr kontrollieren.



Der Bus war auf der B45 in Richtung Bruchköbel unterwegs, als der Fahrer hinter dem Steuer zusammensackte. Fahrgäste schrien, als der Bus sogar in den Gegenverkehr geriet.



Geistesgegenwärtig reagierten drei Mädchen und übernahmen das Lenkrad. Eins der Mädchen löste den Notruf aus. Schließlich brachten sie den Bus mit Hilfe des schwer angeschlagenen Fahrers an einer Haltestelle zum Stehen. Der 52-Jährige wurde in die Intensivstation einer Klinik gebracht.