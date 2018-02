Syrien: Nach Kampfjetabschuss sprengte sich russischer Pilot in die Luft

Von IS-Rebellen nach seiner Fallschirmlandung umgeben, soll sich der russische Pilot Roman Filipov mit einer Granate selbst in die Luft gejagt haben. Der Major hatte zu diesem Zeitpunkt noch Funkkontakt zu seinem syrischen Luftwaffenstützpunkt Khimeim.



Das russische Verteidigungsministerium gab diesen Bericht an die Nachrichtenagentur TASS weiter. Demnach hatte der Major nach dem Abschuss seines Kampfjets und dem Aufschlag auf dem Boden noch zwei IS-Kämpfer mit einer Pistole erschossen.



Als er sich von mehreren Dschihadisten umzingelt sah, habe er eine mitgeführte Granate selbst gezündet. Er wollte dadurch nicht in die Hand der IS-Terroristen fallen. Die angeblich letzten Worte des am Boden liegenden Schwerverletzten: "Das ist für unsere Jungs!"