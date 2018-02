Mönchengladbach: Vater soll Baby ermordet haben, weil er ausschlafen wollte

Nach dem Tod eines sechs Wochen alten Säuglings in Mönchengladbach wurde am Dienstag gegen den Vater Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Demnach soll der 29-Jährige sein Kind erstickt haben, um vorausgegangene schwere Misshandlungen zu vertuschen.



Da sich der Mann in seinen Gewohnheiten eingeschränkt fühlte, habe er angefangen, das Kind zu quälen, so die Ermittler.



Die 30-jährige Mutter soll von den Misshandlungen gewusst und diese trotzdem nicht verhindert haben. Ihr wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen.