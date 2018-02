Südafrika: Tragischer Unfall mit Waffe

Ein 11-jähriger Junge in Südafrika hat seine zwei Jahre alte Schwester beim Spielen mit der Waffe seines Vaters tödlich verletzt. Anschließend richtete der Junge die Waffe gegen sich selbst und drückte ab, erklärte die Polizeisprecherin.



Das Mädchen wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, erlag aber dort der Schussverletzung. Der Elfjährige konnte nur noch tot geborgen werden.



Die Eltern der Kinder waren an dem Abend zeitweise nicht zu Hause, weil der Vater die Mutter zur Arbeit gebracht hatte. Ermittlungen wegen des Verdachts auf Totschlags und unsachgemäßer Lagerung der Waffe stehen an.