Nürnberg: Versuchte Entführung vereitelt.

Traumatisierende Erlebnisse einer 38-jährigen Mutter. Als diese eine Bank verließ hielt Sie ein südländisch aussehender Mann fest. Währenddessen ist ein Komplize zu Ihrem Kinderwagen und hat versucht das Baby aus dem Wagen zu nehmen. Er sagte, dass er das Kind mitnehmen will.



Nur das beherzte Eingreifen eines Zeugen konnte schlimmeres verhindern. Er sprach die Täter an woraufhin diese in Richtung Weißer Turm flüchteten.



Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg. Diese fahndet nun nach zwei Männern mit dunklen Teint.